ارتفاع عدد المصابين من "اليونيفيل" الى ٤ في غارة إسرائيلية قرب موقعهم جنوب لبنان

فلسطين اليوم

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان (يونيفيل) عن إصابة 4 مراقبين عندما انفجرت قذيفة بالقرب من موقعهم في جنوب لبنان، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وقالت البعثة إن استهداف قوات حفظ السلام غير مقبول بعد إصابة المراقبين.

وكانت مصادر صحفية صباح اليوم السبت أفادت بإصابة مراقبين في غارة لطائرة إسرائيلية مسيرة خارج بلدة رميش الحدودية جنوب لبنان.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين قولهما إن غارة إسرائيلية أصابت سيارة تقل مراقبين تابعين للأمم المتحدة خارج بلدة رميش الحدودية.

أما وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية فقالت إن سيارة رباعية الدفع تابعة لمراقبي الهدنة قرب النقطة B37 على الخط الأزرق، على الحدود مع فلسطين المحتلة، تعرضت لاعتداء بغارة مسيرة قرابة العاشرة والربع من صباح اليوم أثناء قيامها بدورية منسقة بالقرب من بلدة رميش، مما أدى إلى إصابة 3 ضباط ومترجم مدني، إصابة أحدهم حرجة، و العمل جار حاليا لنقلهم بواسطة مروحية تابعة للقوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل) التي ترافق المراقبين الفنيين الذين يراقبون الخط الأزرق الذي يرسم الحدود بين لبنان وإسرائيل.

بينما نفى جيش الاحتلال الإسرائيلي مسؤوليته عن الغارة وقال الناطق باسمه أفيخاي أدرعي " إن سلاح الجو لم يستهدف أي سيارة تابعة لقوات اليونيفيل في منطقة رميش جنوبي لبنان".

في حين قالت بعثة اليونيفيل إنها تجري تحقيقا لمعرفة سبب الانفجار الذي وقع قرب دورية ، ودعت البعثة إلى "ضمان سلامة وأمن أطقم الأمم المتحدة وعلى كل الأطراف مسؤولية حمايتهم بموجب القانون الدولي".