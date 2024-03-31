المقاومة الفلسطينية تستهدف قوات الاحتلال وتشتتبك معها في خانيونس

فلسطين اليوم

قالت سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إن مجاهديها خاضوا اشتباكات ضارية مع قوة إسرائيلية خاصة في منطقة القرارة شمال خان يونس، كما استهدفوا آلية عسكرية بقذيفة مضادة للدروع في منطقة العقاد غربي المدينة.

بدورها أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) -اليوم السبت- أنها قتلت وأصابت جنودا إسرائيليين في خان يونس.

وقالت القسام -في حسابها عبر تطبيق تليغرام- أنها استهدفت بعبوة "شواظ" دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا وأوقعت طاقمها بين قتيل وجريح في خان يونس جنوبي القطاع.

كما أكدت كتائب القسام هبوط 3 مروحيات إسرائيلية لإخلاء طاقم الدبابة في منطقة وسط البلد بخان يونس.

وكانت كتائب القسام أعلنت أمس أن مجاهديها استهدفوا جنودا إسرائيليين داخل منزل في محيط مستشفى ناصر غربي خان يونس بواسطة قذيفة مضادة للتحصينات، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

في المقابل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له اليوم إنه يواصل العمليات في منطقة القرارة وحي الأمل بخان يونس، كذلك في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.