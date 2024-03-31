الإعلامي الحكومي: الاحتلال ارتكب مجزرة جديدة داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى

فلسطين اليوم

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن جيش الاحتلال ارتكب مجزرة جديدة بقصف عدة خيام للصحفيين والنازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى بالمحافظة الوسطى، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين.



ودان المكتب الإعلامي، في بيان اليوم الأحد، هذه المجزرة الجديدة التي ارتكبها الاحتلال داخل أسوار مستشفى تقدم الخدمة الطبية والصحية للنازحين والمواطنين.

ودعا في بيانه، كل المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية ذات العلاقة بالعمل الصحي والطبي إلى إدانة هذه الجريمة الفظيعة.



وحمّل الإدارة الأمريكية والاحتلال والمجتمع الدولي، المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة كونهم يقدمون الدعم العسكري والسياسي للاحتلال ويعطونه الضوء الأخضر لمواصلة حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين والأطفال والنساء والنازحين.



وطالب المكتب الإعلامي، المنظمات الدولية وكل دول العالم الحر، بالضغط على الاحتلال من أجل وقف هذه الحرب العدوانية، وحماية المستشفيات من جرائم الاحتلال.