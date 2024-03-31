الصحة: 77 شهيدًا و108 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية في غزة

فلسطين اليوم

أفادت وزارة الصحة، اليوم الأحد، بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 77 شهيدًا و108 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة، في تقريرها اليومي إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأعلنت الصحة ارتفاع حصيلة العدوان إلى 32782 شهداء و75298 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.