لابيد يصف حكومة نتنياهو بـ"حكومة الدمار" ويطالبها بالاستقالة

فلسطين اليوم

شنّ زعيم المعارضة في كيان الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، هجوماً على حكومة بنيامين نتنياهو، "لتخاذلها في الوصول إلى صفقة لتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية، ما أدى إلى تأجيج التظاهرات الغاضبة في تل أبيب".

وكتب لابيد عبر منصة "إكس": "إنّ وزراء حكومة نتنياهو، يظهرون على الهواء، الواحد تلو الآخر هذا الصباح، ويهاجمون أهالي الأسرى، أنتم مجانين، لقد تم أسرهم تحت مراقبتكم".

وتابع لابيد: "لقد فشلت حكومة نتنياهو، لمدة نصف عام في إعادة الأسرى إلى منازلهم ثم يلومون عائلاتهم بعد ذلك؟ إنّ حكومة الدمار هذه يجب أن تعود إلى ديارها، وإجراء انتخابات مبكرة الآن".

ويستعد المناهضون لحكومة نتنياهو، وعائلات الأسرى لإقامة مدينة خيام لمدة 4 أيام، خارج الكنيست (البرلمان)، للمطالبة بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، وإجراء انتخابات جديدة، وستشهد الاحتجاجات، التي ستستمر 4 أيام، مسيرات ليلية في "تل أبيب".