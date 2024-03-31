13 شهيدا في خانيونس والاحتلال يواصل قصف مناطق متفرقة من قطاع غزة

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال عدوان على قطاع غزة لليوم الـ177 على التوالي مخلفا عشرات الشهداء والإصابات ودمارا واسعا في الممتلكات.

وفي التفاصيل، شنت طائرات ومدفعية الاحتلال اليوم الأحد، سلسلة غارات في مناطق متفرقة بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 13 مواطنا وإصابة عدد آخر.

وهزت انفجارات عنيفة مناطق غرب مدينة خانيونس، ما أدى إلى استشهاد سيدة وطفلتها في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة المجايدة في مواصي خانيونس، كما تم انتشال جثمان الشهيد يامن أبو طير من بلدة عبسان الكبيرة شرق المدينة.

وتجدد القصف المدفعي العنيف على مدينة الأسرى شمال غربي النصيرات، كما نسفت طائرات الاحتلال برجًا سكنيًا جديدًا في المدينة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال منازل غرب مدينة غزة، كما أطلقت قوات الاحتلال القنابل الدخانية في محيط دوار الكويت جنوب حي الزيتون شرق المدينة.

وارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر إلى 32705، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 75190 مصابا ولا يزال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات.