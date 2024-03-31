إصابة "إسرائيلييْن" في عملية طعن ببئر السبع واستشهاد منفذها

فلسطين اليوم

أصيب إسرائيليين، اليوم الأحد، إثر عملية طعن في محطة الحافلات المركزية بمدينة بئر السبع.

وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، إنه جرى نقل مصابين اثنين لمستشفى سوروكا في بئر السبع إثر عملية الطعن، وأضافت أن المنفذ استشهد متأثرا بجروحه الخطيرة.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وسائل إعلام عبرية، بإصابة شخص بجروح طفيفة في عملية طعن بمحطة الحافلات المركزية في بئر السبع.

فيما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بـ "تحييد" منفذ عملية الطعن بمحطة الحافلات المركزية في بئر السبع.

ول تفاصيل العملية، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ "شاب فلسطيني قام بطعن مستوطن يبلغ من العمر 20 عاماً وصفت حالته بالطفيفة، وتم إطلاق النار على المنفذ".

وبحسب القناة ال13 العبرية، فإن منفذ عملية الطعن في المحطة المركزية ببئر السبع من سكان مدينة رهط.

وذكرت شرطة الاحتلال في بيان مقتضب أنها تلقت بلاغا عن حدث أمني في محطة الحافلات المركزية في مدينة بئر السبع، حيث دلت التحقيقات الأولية أن حارس أمن في محطة الحافلات تعرض لعملية طعن، حيث قام جندي بإطلاق النار على المهاجم وإصابته.

ونشرت غرفة العمليات الإسرائيلية, على حسابها عبر "اكس", فيديو يظهر لقطات تظهر آثار هجوم الطعن في محطة الحافلات المركزية في بئر السبع، حيث ورد أن المسلح أصاب مدنيًا واحدًا على الأقل قبل أن يتم تحييده.