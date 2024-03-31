الرئيس الكوبي يطالب بوقف "الإبادة الجماعية" في غزة

فلسطين اليوم

طالب رئيس كوبا ميغيل دياز كانيل، بوقف "الإبادة الجماعية" التي يتعرض لها أهالي قطاع غزة.

وقال الرئيس الكوبي في منشور عبر منصة إكس، إن كوبا "ستواصل رفع صوتها عاليا طالما الأراضي الفلسطينية تتعرض للتدمير من قبل الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف: "ندعو المجتمع الدولي إلى عدم الخشية من إدانة الجريمة. كوبا تريد وقف الإبادة الجماعية".

وأرفق الرئيس دياز كانيل منشوره بصورة تظهر إضاءة نصب "خوسيه مارتي" التذكاري (أحد أهم معالم العاصمة الكوبية هافانا) بألوان العلم الفلسطيني.