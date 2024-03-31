قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات بالضفة

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الأحد، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت العديد من الفلسطينيين، فيما اندلعت اشتباكات في بعض المناطق خلال التصدي للقوات المقتحمة التي استهدفت كذلك بعبوات ناسفة محلية الصنع.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وشملت الاقتحامات مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث دهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد، مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس من عدة محاور، وسط إطلاق نار وانتشار واسع، وأعمال تجريف في شارع السوق، كما دهمت عددا من المنازل، كما اقتحمت قوات الاحتلال محيط البلدة القديمة.

ونشرت قوات الاحتلال عددا من القناصة فوق أسطح المنازل، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة في عدة مناطق بالمخيم خلال التصدي للقوات المقتحمة التي تم استهدافها بعبوات ناسفة.

واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الغربية من بلدة بيتا جنوب نابلس، ونصبت حاجز طيار بالمنطقة وفتشت مركبات الفلسطينيين.

وأصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق، بعد اقتحام قوات الاحتلال لقرية مراح رباح جنوب بيت لحم.

واقتحمت قوات الاحتلال القرية، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسبل للدموع باتجاه منازل الفلسطينيين ما تسبب بإصابة العشرات بالاختناق.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية المعصرة جنوب بيت لحم، ودهمت منزل شقيقة الأسير المحرر علي بريجية وعبثت بمحتوياته، دون أن تعتقل أحدا.

وفي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سعير، واندلعت مواجهات مع الشبان أطلق خلالها جيش الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت ما تسبب بعشرات حالات الاختناق بصفوف الفلسطينيين.