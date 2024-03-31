شهداء وعدد من المفقودين في عدوان للاحتلال على مخيم المغازي وسط قطاع غزّة

فلسطين اليوم

استشهد 3 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون، فجر اليوم الأحد، بعد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزّة.

و تجدد القصف المدفعي على منطقة البركة في دير البلح وإطلاق النار من طيران الكواد كابتر على المنازل.

وكذلك، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي عدداً من الغارات على المناطق الجنوبية في دير البلح وسط قطاع غزة.

وعاودت آليات الاحتلال التوغّل في منطقة المطاحن وأطراف مواصي القرارة الساحلية في خان يونس جنوب قطاع غزّة، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار من الزوارق الحربية.

وأمس السبت، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة إلى 32705 شهداء أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بحسب وزارة الصحة في قطاع غزّة.

وأضافت مصادر طبية، أنّ حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 75190 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.