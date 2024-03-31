عدوان إسرائيلي يستهدف حوض اليرموك في درعا جنوبي سوريا

فلسطين اليوم

قصف الاحتلال الإسرائيلي حوض اليرموك في الريف الغربي من محافظة درعا جنوبي سوريا، واقتصرت الأضرارعلى الماديات.

وجاء العدوان الإسرائيلي بعد تحليق مسيرة عبرت الأجواء السورية نحو الجولان المحتل.

وفجر الجمعة، نفّذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءات عدّة على عدد من النقاط في ريف مدينة حلب، تزامن مع تنفيذ الجماعات الإرهابية المسلحة اعتداءً باستخدام طائراتٍ مُسيّرة، مما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى.

وتشدّد سوريا على أنّ هذا العدوان المستمر على سوريا يأتي في إطار سعي الاحتلال للتغطية على جرائم الحرب والإبادة والمجازر التي يرتكبها يومياً بحقّ أبناء الشعب الفلسطيني.