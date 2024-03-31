العراق: المقاومة الإسلامية تضرب هدفاً حيوياً في "عيلبون" بالجليل المحتل

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم الأحد، ضربها هدفاً حيوياً في "عيلبون" بالجليل المحتل، عبر الطيران المسيّر.

وقالت المقاومة، في بيان، إنّ هذه العملية تأتي في إطار مواصلتها مقاومة الاحتلال، ونُصرةً للشعب الفلسطيني في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحقّه.

وأكّدت استمرارها في دكّ معاقل الأعداء.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنّها ضربت هدفاً عسكرياً للاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل، بالطائرات المسيّرة.

وقبل أيّام، استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق موقع "سبير" العسكري الإسرائيلي، وقاعدة "عوبدا" الجوية الإسرائيلية (المنطقة الجنوبية) في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.