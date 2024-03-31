الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول وجبات إفطار إلى غزة قادمة من سيناء

فلسطين اليوم

رفض جيش الاحتلال الإسرائيلي إدخال شاحنات محملة بوجبات إفطار، تم إعدادها بمحافظة شمالي سيناء المصرية لمصلحة أهالي قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وقال مصدر مسؤول في معبر رفح البري في تصريح صحفي إن عشر شاحنات محملة بوجبات الإفطار، التي أُعدت بمبادرة أهلية وشعبية في شمالي سيناء، عادت أدراجها إلى داخل المحافظة بعد رفض الاحتلال دخولها إلى غزة حتى بعد الموافقة المصرية على تفتيشها كما بقية شاحنات المساعدات.

وقال المصدر ذاته إن أكثر من 100 ألف وجبة طعام جاهزة اضطر القائمون عليها إلى إتلافها بعد عودتها إلى شمال سيناء.

وكانت مصادر قبلية قالت لـ"العربي الجديد" إن مئات الشبان المصريين عملوا على مدار الـ 24 ساعة الماضية على إعداد الوجبات في إحدى مزارع مدينة العريش بدعم من رجال أعمال ووجهاء في محافظة شمالي سيناء.

وأوضحت المصادر أن القائمين على إعداد الوجبات تلقوا وعوداً بإدخال الوجبات مباشرة إلى قطاع غزة لتوزيعها على الصائمين في مدينة رفح، إلا أن الجميع فوجئ برفض الاحتلال الإسرائيلي استقبال الوجبات أو تفتيشها تمهيداً لإدخالها.