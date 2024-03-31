المقاومة توجع الاحتلال.. وصواريخ سرايا القدس تضيء سماء المستوطنات

فلسطين اليوم

تواصل المقاومة الفلسطينية تصدّيها لقوات الاحتلال الإسرائيلي، في مختلف محاور القتال في قطاع غزة، منفذةً عدّة عمليات استهدفت جنود الاحتلال وآلياته في خان يونس، تزامناً مع اشتباكات في مدينة الزهراء ومنطقة المغراقة وسط القطاع.

أكّدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أنّ مقاوميها قصفوا، بقذائف "الهاون"، تموضعاً لجنود الاحتلال وآلياته، في محور التصدي للتقدم في القرارة، شمالي شرقي خان يونس.

وفي محيط مجمع الشفاء الطبي، غربي مدينة غزة، قصفت السرايا مقر قيادة وسيطرة للاحتلال، بقذائف "الهاون" الثقيل.

إلى ذلك، عرضت سرايا القدس مشاهد عن تجهيز رشقات صاروخية وإطلاقها في اتجاه مستوطنة "سديروت" ومستوطنات غلاف غزة، شمالي القطاع.

بدورها، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" بعبوة "شواظ"، مؤكّدةً إيقاع طاقمها بين قتيلٍ وجريح.