تظاهرات تعمّ عواصم أوروبية إحياءً ليوم الأرض وتضامناً مع غزة

فلسطين اليوم

شهدت عدّة مدن أوروبية مجموعةً من التظاهرات الحاشدة، في سياق الاحتجاجات الأسبوعية المستمرة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي تزامنت هذا الأسبوع مع ذكرى يوم الأرض، والتي يحييها الفلسطينيون في الوقت الذي يتعرضون لإبادةٍ مستمرة منذ نحو 6 أشهر، في قطاع غزة.

وتميزت التظاهرات والمسيرات التضامنية، هذا الأسبوع، بزخمها العالي وغير المسبوق، وبأفق انتشارٍ واسع على الصعيد الأوروبي، بحيث امتدت إلى مدن متعددة، مثل: لندن، باريس، أمستردام، برلين، كوبنهاغن، أورهوس وأوسلو وغيرها.

في العاصمة البرطانية لندن، سارت المسيرة التضامنية، والتي قُدِّر عدد المشاركين فيها بعشرات الآلاف، مسافة كيلومترين وسط العاصمة، بحيث وصلت إلى ميدان "ترافلغار سكوير"، في وسط لندن، وهو أكبر ميادين العاصمة البريطانية. ومن المقرر أن يستمر التجمع في الميدان المذكور، في وقفة احتجاجية، حتى ساعات المساء.

ورُفعت في هذه المسيرة، الحادية عشرة منذ بداية الحرب، مطالب متعددة، منها: وقف الحرب، ووقف المجاعة والإبادة الجماعية، وتوقف الحكومة البريطانية عن تسليح "إسرائيل".

وفي شوارع باريس، خرجت مظاهرة جديدة، بمناسبة يوم الأرض، وبمشاركة عدد من النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسيين.

رفع المتظاهرون شعارات تطالب بوقف إطلاق النار، ووقف قتل الأطفال، ووقف الإبادة الجماعية، التي يتعرض لها سكان قطاع غزة.

وتُعَد هذه التظاهرة واحدة من أكبر التظاهرات، التي شهدتها العاصمة الفرنسية مؤخراً.

في برلين، خرجت التظاهرات، اليوم، تخليداً ليوم الأرض وتضامناً مع الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال في غزة، على الرغم من تزامنها مع أيام الفصح المجيد.

وحمل المشاركون، الذين يَعُدّون أنّ حراكهم ساهم في الضغط على الحكومة الألمانية التي غيرت بعضاً من مواقفها تجاه الاحتلال الإسرائيلي في الآونة الأخيرة، مطالب متعددة، أهمها الضغط في اتجاه وقف إطلاق النار.

وأعلن المنظمون التحضير لتظاهرة حاشدة في يوم عيد الفطر في برلين

في العاصمة الهولندية، أمستردام، خرج المتظاهرون المؤمنون بأنّ حراكهم المستمر، بوتيرة أسبوعية، منذ بداية الحرب، دفع الحكومة الهولندية، مؤخراً، إلى اتخاذ قرارٍ يقضي بوقف تصدير قطع غيار الطائرات الحربية إلى "إسرائيل".

جابت المسيرة التضامنية شوارع وسط العاصمة أمستردام، مطالبةً بالوقف الفوري للحرب على غزة، ومحاسبة المتورطين في الإبادة الجماعية.

وشهدت مدن هولندية أخرى، مثل روتردام ودنهاخ وغيرهما، تظاهرات ومسيرات منددة بالعدوان على غزة.

ويُحْيي الفلسطينيون وأحرار العالم، اليوم، الذكرى الـ48 ليوم الأرض، في الوقت الذي تقف القضية الفلسطينية أمام واحد من أهم، إن لم يكن أهم مفاصلها التاريخية، وسيكون الأهم لوقت ليس بقصير مستقبلاً.

ويصادف تاريخ 30 آذار/مارس من كل عام ذكرى يوم الأرض، بحيث يواصل الفلسطينيون نضالهم ودفاعهم عما تبقى من أرضهم في ظل التغول الاستيطاني، والذي التهم أكثر من مليونين و380 ألف دونم منها منذ عام 1967.