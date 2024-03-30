فصائل المقاومة تحذّر: سنَعُدّ أيّ قوة تدخل قطاع غزة قوةَ احتلال

فلسطين اليوم

دانت فصائل تحالف قوى المقاومة الفلسطينية، اليوم السبت، مقترحاً إسرائيلياً يقضي بإرسال قوات عربية لإدارة قطاع غزة، محذرةً من أنّ مثل هذه المقترحات تشكّل فخاً، لجر بعض الدول العربية لخدمة مخططاتها ومشروعها بعد فشلها الكبير في الميدان.

وحذّرت الفصائل، في بيانٍ اليوم السبت في دمشق، من خطورة التساوق مع هكذا مقترحات، معتبرةً أنّها تشكل "فخاً وخديعة صهيونية جديدة"، مؤكّدةً أنّ الاحتلال يسعى مع الولايات المتحدة الأميركية، إلى الالتفاف على "الهزيمة النكراء" التي مُني بها في قطاع غزة.

كما شدّدت الفصائل على أنّ الشعب الفلسطيني "قادر على اختيار قياداته ومؤسساته لإدارة القطاع، والحفاظ على سيادته الوطنية، وإحباط كل المحاولات الإسرائيلية الأميركية التي تحاول النيل من استقلالية قراره وسيادته".

وبيّنت الفصائل الفلسطينية أنّ هذا المقترح تقدّم به وزير الأمن في حكومة الاحتلال، يوآف غالانت، خلال اجتماعاته مع وزيري الدفاع والخارجية الأميركيين لويد أوستن، وأنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي، جيك سوليفان.

وحذرت الفصائل، الدول العربية، من الوقوع في ما أسمته "الفخ الصهيوني"، من خلال الترويج أو دعم المخططات الإسرائيلية الأميركية.