لبنان: المقاومة الإسلامية تهاجم مقراً للاحتلال في "يعرا" ‏بالمُسيّرات الانقضاضيّة

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم السبت، أنّ مقاوميها شنّوا هجوماً جوياً ‏باستخدام مُسيّراتٍ انقضاضيّة على مقر قيادة اللواء الغربي في مستوطنة "يعرا"، وأصابوا أهدافهم.

كما ‏استهدفوا ‌‌‌‏موقع ‏رويسات العلم في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة بصاروخ "بركان" وأصابوه إصابةً مباشرة.

وبالأسلحة الصاروخية، استهدف ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية موقع ‏الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وقاعدة خربة ‏ماعر ، مؤكّدين إصابتها بشكلٍ مباشر.

واستهدفوا مبنىً يتموضع فيه ‏جنود الاحتلال ‏في مستوطنة "أدميت" بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيهم إصاباتٍ مؤكدة.

كذلك، ‏استهدف ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة تحركاً ‏لجنود الاحتلال في موقع الراهب، المواجه لبلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان، ومحيطه، بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية وحقّقوا فيه إصاباتٍ ‏مؤكّدة.

و‏استهدفوا ‌‌ثكنة "راميم"، المقامة في قرية هونين اللبنانية المحتلة، ‏بصاروخ بركان وأصابوها إصابةً مباشرة.

و‏استهدف ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة تحركاً لجنود ‌‏الاحتلال وآلياته العسكرية في موقع المالكية، المقام في قرية المالكية اللبنانية المحتلة، ومحيطه، بالأسلحة الصاروخية، وأوقعوا إصاباتٍ مؤكّدة.