هيئة "إسناد الداخل": محاولات الاحتلال الاستفراد بمنطقة سيفشلها صمود شعبنا

فلسطين اليوم

أكدت الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا الفلسطيني بالداخل المحتل وفي ذكرى يوم الأرض، أنّ "محاولة الاحتلال الاستفراد في منطقةعلى حساب الأخرى سيفشل على صخرة وحدة وصمود شعبنا".

وثمنت الهيئة، في بيانٍ اليوم السبت، دور شعبنا بالداخل بالانتفاض في هذا اليوم المجيد رفضًا لمصادرة آلاف الدونمات من أراضي النقبودير حنا وعرابة وسخنين وغيرها.

وجدّدت الهيئة تأكيدها أنّ "الأرض ما زالت محور الصراع في مواجهة سياسة الاحتلال والاستيطان والتمييز العنصري".

واستذكرت الهيئة شهداء شعبنا الستة في يوم الأرض، كما تستذكر حلقات النضال المستمرة لشعبنا بالداخل وأبرزها هبة الكرامة عام2021.

وأكدت "أنّ ممارسات حكومة الاحتلال الفاشية بحق شعبنا بالداخل في إطار سياسة الترهيب والتخويف عبر الملاحقة على النشاطاتالجماهيرية والفكرية ومراقبة أنشطة التواصل الاجتماعي وما يرافقها من اجراءات قسرية مثل الطرد من الجامعات وغيرها من الممارساتالتعسفية والعنصرية لن تفلح في ثني أبناء شعبنا علي الاستمرار بالكفاح من أجل الأرض والقضية والهوية".

وشدّدت على أنّ معركة طوفان الأقصى وصمود وكفاح شعبنا في غزة في مواجهة عدوان الاحتلال العسكري هو جزء لا يتجزأ من معركةالكفاح من أجل الأرض في مواجهة حرب الإبادة الجماعية وسياسة الاقتلاع والتشريد الاحتلالية التي ستفشل علي صخرة صمود شعبنا.