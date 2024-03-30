الأمن الأردني يعتقل مسؤوليْن في جبهة العمل الإسلامي

فلسطين اليوم

اعتقلت سلطات الأمن الأردنية رئيس الهيئة العليا للقطاع الشبابي لحزب جبهة العمل الإسلامي معتز الهروط من الطريق العام، كما تماعتقال أمين سر القطاع حمزة الشغنوبي من مكان عمله في منطقة النزهة، وقد تمّ اقتيادهما إلى مركز أمن الرشيد دون معرفة التهمة حتىاللحظة.

وتأتي هذه الاعتقالات في سياق اعتقالات مكثّفة تقوم بها الأجهزة الأمنية الأردنية، شملت المئات من الناشطين في الحراك الشعبي الأخير،ومعظمهم من الإسلاميين.

وتشهد العديد من المدن الأردنية مظاهرات تطالب بوقف الحرب الصهيونية المدمرة على قطاع غزة ووقف التجويع.

وشهد محيط السفارة الصهيونية في العاصمة الأردنية عمان مظاهرات حاشدة على مدى الأسبوع الماضي، تطالب بقطع العلاقات مع تلأبيب وإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل.