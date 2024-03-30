"ذا تلغراف": أسئلة عن "إسرائيل" واليهود تضاف إلى اختبار الجنسية الألمانية

فلسطين اليوم

ذكرت صحيفة "ذا تلغراف" البريطانية، أنّه في اختبار الجنسية الجديد في ألمانيا، يمكن أن يُسأل المرشحون لماذا ألمانيا في التزام تاريخيمعيّن تجاه "إسرائيل".

وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتعيّن على المتقدّمين للحصول على الجنسية الألمانية، "الإجابة عن أسئلة تتعلّق بالدين اليهودي وإسرائيلوالنازيين".

وتأتي هذه المبادرة، التي قادتها وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، رداً على المخاوف المتزايدة بشأن "تصاعد الهجمات على اليهود فيألمانيا"، بحسب الصحيفة.

وقالت فيزر لمجلة "دير شبيغل" الألمانية: "أي شخص لا يشاركنا قيمنا لا يمكنه الحصول على جواز سفر ألماني"، مضيفةً: "لقد رسمنا خطاًأحمر واضحاً تماماً هنا".

وفي اختبار الجنسية الجديد، الذي يجب على المتقدمين اجتيازه للحصول على الجنسية الألمانية، يمكن أن يُسأل المرشحون عن اسم مكانالعبادة اليهودي، أو ما الذي يشكّل سلوكاً معادياً للسامية.

ووفقاً للمجلة، فإنّ "العقوبات على إنكار المحرقة والأساس القانوني لتأسيس إسرائيل ستكون من بين الأسئلة المحتملة، إلى جانب أسئلةحول تاريخ الجاليات اليهودية في ألمانيا".

كذلك، سيُطلب من المتقدّمين للحصول على الجنسية، إضافة إلى الالتزام بالدستور، الالتزام بحماية الحياة اليهودية في ألمانيا.