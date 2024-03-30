تشييع الشهيد الطفل معتصم أبو عابد في قباطية

فلسطين اليوم

شيعت جماهير غفيرة في بلدة قباطية جنوب جنين، اليوم السبت، جثمان الشهيد الطفل معتصم نبيل أبو عابد (13 عاما)، الذي استشهد متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها البلدة فجرا.

وحمل المشيعون جثمان الشهيد الطفل أبو عابد على الأكتاف، وجابوا فيه شوارع البلدة، مرددين الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال وصولا إلى المسجد، حيث أدوا الصلاة عليه.

ومن ثم سار موكب التشييع تجاه منزل عائلة الشهيد، حيث ألقيت عليه نظرة الوداع الأخيرة، قبل مواراته في ثرى مقبرة البلدة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت قباطية فجر اليوم، وداهمت عدة منازل، وحطمت محتوياتها، واندلعت على إثرها مواجهات عنيفة أصيب خلالها شابان بالرصاص، أحدهما بجروح خطيرة، واعتقل ثلاثة مواطنين.