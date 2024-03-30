فلسطينيو الـ48 يحيون ذكرى يوم الأرض

فلسطين اليوم

انطلقت صباح اليوم السبت، فعاليات إحياء الذكرى الـ48 ليوم الأرض الفلسطيني، تحت شعار "أوقفوا الحرب على غزة"، في مدينة سخنين بزيارة عوائل الشهداء وأضرحة الشهداء؛ رجا أبو ريا، خضر خلايلة وخديجة شواهنة، ثم وضعت اكاليل الزهور على النصب التذكارية في مقبرة الشهداء في سخنين، ومنها إلى زيارة ضريح الشهيد، خير ياسين، في مدينة عرابة المجاورة لسخنين.

وشارك العشرات من أبناء مدينة الطيبة، صباح اليوم السبت، في زيارة إلى ميدان شهيد يوم الأرض، رأفت زهيري، وسط المدينة ووضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري في الحي القديم، حيث وقف المشاركون وقفة صمت وحداد على أرواح شهداء يوم الأرض، قبل التوجه إلى دير حنا للمشاركة في المهرجان المركزي الذي سينظم عصر اليوم إحياء لذكرى شهداء الأرض.