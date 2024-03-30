الاحتلال يصعد عدوانه على غزة وينسف مبان سكنية

فلسطين اليوم

يصعد جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته على قطاع غزة لليوم الـ176 من العدوان، مما أسفر عن استشهاد نحو 40 فلسطينيا في غارات استهدفت نازحين في نادي الشجاعية ومنطقة معبر كارني ومحيط مستشفى الشفاء ومخيم المغازي وخان يونس.

ونسف جيش الاحتلال مبان سكنية في محيط مستشفى ناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة.

وشن الاحتلال حزاما ناريا على خزاعة شرقي خانيونس.

وأطلقت آليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في مخيم خان يونس النار بشكل مكثف على محيط مجمع ناصر الطبي.

ونقل المسعفون جثامين لـ ١٣ مواطن ارتقوا في بلدة القرارة شمالي خان يونس.

وشنت مدفعية الاحتلال قذائفها على المناطق الشرقية والغربية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما استهدفت طائرات الاحتلال الحربية بغارة جوية بلدة المغراقة شمال النصيرات وسط القطاع. كذلك قصفت زوارق الاحتلال بشكل عنيف شواطئ النصيرات وسط قطاع غزة



وارتفع عدد شهداء عائلة ابو معمر برفح جراء قصف منزلهم فجر الخميس إلى ١٤ شهيدا.