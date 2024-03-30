الهلال الأحمر الفلسطيني: استشهاد 26 من طواقمنا منذ بداية العدوان على غزة

فلسطين اليوم

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، استشهاد 26 فرداً من العاملين ضمن طواقمه، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

كما لفت إلى أنّ 15 فرداً استهدفهم الاحتلال الإسرائيلي، وهم يؤدون عملهم الإنساني، ويرتدون شارة الهلال.

ويأتي ذلك فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي، استهدافه مناطق متفرقة من قطاع غزة لليوم الـ176 للعدوان، عبر شنّ الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت أمس، ارتفاع حصيلة العدوان على القطاع إلى 32 ألفاً و623 شهيداً، و75 ألفاً و92 جريحاً.