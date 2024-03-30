مسيرة في المسجد الأقصى نصرة لغزة ودعمًا للمقاومة

فلسطين اليوم

انطلقت مسيرة في باحات المسجد الأقصى، مساء الجمعة، بعد أداء صلاتي العشاء والتراويح نصرة لأهالي غزة ودعمًا للمقاومة.

وشارك في المسيرة مئات المصلين، ثم تمركزت عند البائكة الجنوبية بين المصلى القبلي وصحن قبة الصخرة المشرفة، وأطلق الشبان المفرقعات في سماء المسجد.

وردد المشاركون تكبيرات وهتافات تضامن ونصرة مع أهالي غزة والمقاومة، منها "غزة هاشم ما بتركع لا بدبابة ولا بمدفع" و"من القدس تحية لغزتنا الأبية" و"من القدس تحية لحماس الأبية"، و'من أطفالك يا أقصى لأحرارك في غزة"، و"تحية لكتائب عز الدين".

وشهدت بوابات المسجد الأقصى المبارك ازدحامات كبيرة بعد انتهاء صلاة التراويح عند مغادرة المصلين المسجد.

وأدى 150 ألف مصل صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى في اليوم التاسع عشر من شهر رمضان.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال شابا أثناء خروجه من باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى، واعتدت عليه والمصلين.