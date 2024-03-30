جيش الاحتلال يعترف بقتل فلسطينييْن ودفن جثتيهما بجرافة

فلسطين اليوم

نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف فيه بقتل فلسطينييْن ودفن جثتيهما بواسطة جرافة، وذلك بعد أن نشرت قناة الجزيرة مقطعا مصورا يظهر تفاصيل عملية القتل.

وبرر جيش الاحتلال في بيانه أن قتل الفلسطينييْن تم بعد اقترابهما مما سماها منطقة عمليات وسط غزة بطريقة مريبة وعدم استجابتهما للطلقات التحذيرية.

وأشار البيان إلى أنه تم قتلهما وجرف جثتيهما خشية أن يكونا حاملين متفجرات.

وكانت الجزيرة بثت فيديو يوثق الواقعة، حيث حصلت على صور حصرية تظهر إعدام جنود الاحتلال الإسرائيلي مدنييْن فلسطينييْن أثناء محاولتهما العودة إلى شمال قطاع غزة عبر شارع الرشيد، وأظهرت الصور جنود الاحتلال وهم يجرفون جثتي الشهيدين الفلسطينيين ويخفونهما في الرمال وبين القمامة بواسطة جرافة، في حين يشاهد العملية عدد آخر من الفلسطينيين لم يُعرف مصيرهم.