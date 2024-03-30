شهيد وإصابات جنوب جنين.. والمقاومة تتصدى لاقتحامات الاحتلال بالضفة

فلسطين اليوم

استشهد طفل وأصيب عدّة شبان، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، بلدة قباطية جنوب جنين.

وأكد مدير مستشفى الرازي في جنين، فواز حماد، استشهاد الطفل معتصم نبيل أبو عابد (13 عاماً)، وإصابة شاب بجروح خطيرة، مشيراً إلى أن الطفل والشاب وصلا إلى الرازي، فجر اليوم، عقب إصابتهما برصاص الاحتلال في قباطية.

وأكدت مصادر محلية أن قوات كبيرة من "جيش" الاحتلال اقتحمت البلدة، وتجولت في عدة مناطق وتمركزت في حي الزكارنة وقرب الحسبة، واقتحم جنود الاحتلال عدة منازل، ونشروا القناصة في عدة بنايات ومنازل وسط مواجهات عنيفة.

وأعلنت كتائب شهداء الأقصى -جنين، خوض مجاهديها اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المقتحمة لبلدة قباطية.

وسبق الاقتحام تسلل قوات خاصة من "جيش" الاحتلال بمركبات تحمل لوحة تسجيل فلسطينية إلى البلدة.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال أصابت شابين بالرصاص، كما اعتقلت عدداً من المواطنين. كما أكدت المصادر أن قوات الاحتلال احتجزت مركبات الإسعاف ومنعتها من الدخول للبلدة لنقل المصابين.

هذا واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن عدّة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي، وتجولت في عدة أحياء، وتمركزت في وسط المدينة وفي حي النقار.

وفي السياق،اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مدينة أريحا، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأكدت المصادر اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال وإطلاق قنابل الغاز باتجاه الشبان.