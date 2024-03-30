بعد اعلان سرايا القدس والقسام عن عمليات نوعية..الاحتلال يقرّ بمعركة صعبة في خانيونس: مقتل ضابط وإصابة 16 جندياً

فلسطين اليوم

أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي بمقتل ضابط في صفوفه، إلى جانب إصابة 16 جندياً، بينهم 6 إصاباتهم خطرة، خلال تصدي المقاومة لهم في خان يونس، جنوبي قطاع غزة، اليوم الجمعة.

وتحت بند "سُمح بالنشر"، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ الضابط القتيل هو الرائد ألون كودرياشوف، من وحدة "إيغوز" التابعة لتشكيل القوات الخاصة "الكوماندوس"، مضيفةً أنّ 6 جنود أُصيبوا بجروح خطرة.

وفي تفاصيل "المعركة الصعبة"، كما وصفها إعلام الاحتلال، استهدفت المقاومة جنود الوحدة الإسرائيلية بقذيفة "R.P.G"، أطلقتها على مبنى توجد فيه القوة، في حي الأمل، قرب مستشفى ناصر، غربي مدينة خان يونس.

وأضاف الإعلام الإسرائيلي أنّ عملية إنقاذ معقدةً جرت في المكان، بقيادة الوحدة "669" في "الجيش"، بالاشتراك مع مروحيات تابعة للقوات الجوية، والتي قامت بإجلاء الجرحى إلى المستشفى بعد نحو ساعة من الانفجار.

يُذكَر أن مجاهدي سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أكدوا بعد عودتهم من خطوط القتال، تنفيذ كمين محكَم غربي خان يونس، استهدف قوةً إسرائيليةً راجلة، قوامها 6 جنود، الأمر الذي أدى إلى إيقاع عناصرها بين قتيل وجريح.

كما أعلن مجاهدو كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، تمكنهم من استهداف مجموعة من جنود الاحتلال، بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات، بعد تحصّنها داخل مبنى في محيط مستشفى ناصر، غربي خان يونس.

وأوقعت "القسّام" أفراد القوة بين قتيل ومصاب، الأمر الذي استدعى هبوط مروحية تابعة لـ"جيش" الاحتلال لتقوم بإجلائهم. ونشر الإعلام العسكري لكتائب القسّام مشاهد توثّق العملية.