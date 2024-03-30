بركان خانيوس.. من تحت الركام سرايا القدس تفاجئ العدو

فلسطين اليوم

أكدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، قصفها تجمّعات لجنود الاحتلال في محيط مجمع الشفاء الطبي، غربي مدينة غزة.

وقصفت سرايا القدس تموضعاً لمدفعية الاحتلال وجنوده، شرقي المحافظة الوسطى، بوابل من قذائف "الهاون" من العيار الثقيل.

أمّا في خان يونس، فأكد مجاهدو سرايا القدس، بعد عودتهم من خطوط القتال، استهداف آلية عسكرية إسرائيلية بقذيفة "R.P.G"، وذلك في منطقة العقاد، غربي المدينة.

وفي حي الأمل، غربي خان يونس أيضاً، استهدفت السرايا آليةً عسكريةً إسرائيليةً بقذيفة "تاندوم". كما نفّذت كميناً محكماً ضدّ قوة إسرائيلية راجلة، قوامها 6 أفراد، موقعةً عناصرها بين قتيل ومصاب.

وشملت العمليات التي نفّذها مجاهدو سرايا القدس في خان يونس أيضاً خوض اشتباكات ضارية مع قوة إسرائيلية خاصة، في القرارة، شمالي شرقي المدينة.

في غضون ذلك، نشر الإعلام الحربي لسرايا القدس مشاهد توثّق دكّها جنود الاحتلال وآلياته بحمم "الهاون"، في محيط مجمع الشفاء الطبي.