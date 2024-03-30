حزب الله يواصل دك معاقل العدو شمال فلسطين المحتلة

فلسطين اليوم

تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان تنفيذ العمليات العسكرية ضدّ مواقع الاحتلال وجنوده وآلياته، دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته، ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في لبنان وسوريا.

وفي آخر عملياتها، اليوم الجمعة، أعلنت المقاومة استهدافها موقع "جل العلام" الإسرائيلي، وانتشاراً لجنود الاحتلال في ‌‏محيطه، بصواريخ "فلق"، في إطار الرد ‌‏على اعتداءات الاحتلال في سوريا، على كل من دمشق وحلب، فجر اليوم.

واستهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان موقع "المطلة" بالأسلحة الملائمة، وآليةً عسكريةً فيه ‏بمسيّرة هجومية انقضاضية، محققةً إصابةً مباشرة في كليهما.

كذلك، استهدف مجاهدو حزب الله، بالأسلحة الصاروخية، موقع "‏السماقة" في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، حيث حققوا إصابةً مباشرة أيضاً. ‏

بالإضافة إلى ذلك، استهدف مجاهدو حزب الله قوة مشاة إسرائيليةً في "حدب يارون"، بالقذائف المدفعية، موقعةً إصاباتٍ مؤكدةً فيها، واستهدفت تحركات لآليات الاحتلال داخل موقع "المالكية"، بالأسلحة الصاروخية.

وأكّدت المقاومة الإسلامية، في بياناتها، أنّ هذه العمليات تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته.

في غضون ذلك، نشر الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية في لبنان مشاهد توثّق استهدافها مبنى يستخدمه جنود الاحتلال في مستوطنة "أفيفيم"، عند الحدود مع فلسطين المحتلة، والذي نفّذته الثلاثاء الماضي.