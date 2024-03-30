العراق: بالطائرات المُسيّرة.. المقاومة الإسلامية تضرب هدفاً عسكرياً في الجولان المحتل

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، مساء اليوم الجمعة، أنّها ضربت هدفاً عسكرياً للاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل، بالطائرات المسيّرة، فجر اليوم.

وقالت المقاومة، في بيان، إنّ هذه العملية تأتي في إطار مواصلتها مقاومة الاحتلال، ونُصرةً للشعب الفلسطيني في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحقّه.

وأكّدت استمرارها في دكّ معاقل الأعداء.جج