الجهاد الاسلامي وحماس من طهران: نثمّن ما تقدمه إيران.. وجبهات الإسناد تؤكد وحدة المقاومة

فلسطين اليوم

عقد في العاصمة الإيرانية طهران لقاءً جمع وفداً من حركة الجهاد الإسلامي، برئاسة أمينها العام القائد زياد النخالة، بوفد من حركة حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي اسماعيل هنية.

وأشادت حركتا الجهاد وحماس بعمليات المقاومة المساندة في اليمن والعراق وجنوبي لبنان، والتي تؤكّد وحدة جبهات المقاومة، كما تثبت أنّ الشعب الفلسطيني ليس وحيداً في مواجهة الاحتلال.

وعبّرت القيادتان عن تقديرهما لإيران ومواقفها الثابتة وما تقدّمه من دعم استراتيجي إلى المقاومة والشعب الفلسطينيين، داعيتين الأمة إلى توسيع رقعة التحدي للاحتلال، عبر كل الوسائل المشروعة.

وثمّنت القيادتان ما تقوم به شعوب العالم من التعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، والمسيرات الحاشدة في مختلف المدن والعواصم في العالم، على نحو يدفع نحو عزلة الاحتلال وداعميه.

إلى جانب ذلك، تطرّقت الحركتان إلى اعتداءات الاحتلال وانتهاكاته للقدس والمسجد الأقصى، فضلاً عن اغتيالاته في الضفة الغربية، مشدّدتين على ضرورة تصاعد المقاومة، عبر جميع أشكالها، في كل ساحات المواجهة.

ودعت الحركتان إلى توسيع رقعة التحدي للاحتلال عبر كل الوسائل المشروعة، وإظهار حالة الغضب من جراء ما يقوم به من مجازر يومية وعدوان همجي على الشعب الفلسطيني.

وقالت الحركتان إنّ مواصلة دعم الاحتلال عسكرياً، وتوفير الغطاء السياسي لجرائمه، هي مشاركة في الجريمة الجارية في غزة.