مسيرات مليونية في الذكرى العاشرة للعدوان على اليمن: فلسطين قضيتنا الأولى

فلسطين اليوم

خرجت مسيرات ضخمة، في أكثر من 100 ساحة مركزية وفرعية، في العاصمة اليمنية صنعاء و14 محافظة أخرى في البلاد، اليوم الجمعة،بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لبدء العدوان الأميركي- السعودي على اليمن، وحملت التظاهرات الشعبية المليونية عنوان: "قادِمون فيالعام العاشر، وفلسطين قضيتنا الأولى"، مؤكّدةً موقفها الثابت مع القضية الفلسطينية.

وفي بيان صدر عن المسيرات التضامنية مع الشعب الفلسطيني، شدّد اليمنيون على أنّهم سيبقون "مرابضين نصرةً لغزة، أمام إمعانالاحتلال في استهداف المستشفيات وانتهاك كرامة الشعب الفلسطيني".

وأضاف البيان أنّ "أي تهور أميركي - بريطاني ضد الشعب اليمني سيواجه بمئات الآلاف من المجاهدين الأشداء"، متوجهاً إلى الولاياتالمتحدة الأميركية وبريطانيا، ومن خلفهما الغرب، بالقول إن "زمن استعباد الشعوب قد ولى"، و"أن استمرار عدوانهما على اليمن سيؤديإلى ارتفاع وتيرة التطوير العسكري للقوات المسلحة اليمنية".

وفي السياق، شدّد قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، في خطاب متلفز، أمس الخميس، على أنّ الاحتلال "يرتكبمختلف أنواع الإبادة في غزة، بدم بارد، والمأساة تكبر والجرائم تزداد وحشية"، مُشيراً إلى أنّ ما يحدث في غزة "عارٌ على الإنسانية ونذيرللجميع بالخطر الصهيوني والنزعة الاستعمارية الأميركية الهمجية".

وقال، متوجّهاً إلى الصهاينة: "لا تفرحوا بالجرائم، فهي تأخذكم بصورة أسرع إلى طريق الزوال المحتّم، وستجرفكم من أرض فلسطين"،مؤكداً انتهاء "زمن السيطرة والاستعمار واستعباد الشعوب، عبر الإبادة".

كما خاطب الإدارة الأميركية، محذراً: "إن تماديتم، فالعواقب ستكون أكبر وأخطر، وجيش ربيبتكم إسرائيل يتعرض لفضيحة تاريخية"،مضيفاً: "سترثون من بريطانيا الخيبة والهزيمة".