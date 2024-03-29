"الجهاد الإسلامي" تنظم مسيرات تكبير في مخيمات الشمال نصرةً لغزة

فلسطين اليوم

























نظمت حركة الجهاد الإسلامي مسيرات تكبير في منطقة الشمال انتصاراً لحرائر غزة ووفاءً لدماء الشهداء ودعماً لخيار الجهاد والمقاومة.

مسيرة مخيم البداوي انطلقت من أمام جامع عمر بن الخطاب، وجابت شارع المخيم الرئيسي وانتهت عند لفظ الجلالة الله. ودعا الشيخصبحي ياسين لأهل فلسطين وغزة ومجاهديها.

أما مسيرة مخيم النهر البارد، فقد انطلقت من أمام كلمة لفظ الجلالة الله وجابت الشارع الرئيسي للمخيم وانتهت بوقفة تضامنية علىالشارع العام - العبدة، بمشاركة الفصائل الفلسطينية والحركات والمشايخ وحشد من المخيم.

وألقى مسؤول العلاقات السياسية في حركة الجهاد الإسلامي في الشمال بسام موعد كلمة أكد فيها ان حرب الإبادة التي يقودها العدوالصهيوني وحليفته الولايات المتحدة الأمريكية على قطاع غزة ضد أهلنا، برسم الحكومات وبرسم الشعوب العربية والإسلامية.

واضاف: نحن نعول على مقاومتنا التي تقود هذه المعركة منذ السابع من أكتوبر، العام الماضي. وقال، منذ ستة اشهر وقوى المقاومة تطحنرؤوس هذا العدو، ضباطه وجنوده وآلياته، وسننتصر في هذه المعركة بإذن الله.

وألقى المسؤول السياسي للجبهة الشعبية في لبنان أبو جابر لوباني، كلمة قال فيها، نقف إلى جانب أهلنا الأبطال في غزة، الذين يواجهونبكل بسالة الإجرام الإسرائيلي، وينزلون بالعدو الخسائر البشرية والعسكرية...

ودعا فضيلة الشيخ محمد عطية لغزة وأهلها بالنصر.