الاحتلال يواصل إغلاق محافظة أريحا والأغوار

فلسطين اليوم

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إغلاق محافظة أريحا والأغوار بما فيها بلدة العوجا، لليوم الثاني على التوالي.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال المتواجدة على المداخل المؤدية إلى محافظة أريحا والأغوار واصلت فرض إجراءاتها المشددة، ومنعمركبات المواطنين من الدخول إلى المحافظة أو الخروج منها، باستثناء المسافرين العالقين منذ أمس، بعد أن أعادت فتح معبر الكرامة صباحاليوم أمام حركة المسافرين.

وأضافت أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها على الطرق الفرعية في بلدة العوجا ومحيط مدينة أريحا، ولاحقت مركبات المواطنين.