مقربو ترامب يتحدثون عن طرد الفلسطينيين والغضب ضد بايدن متواصل

ضخّم صهر دونالد جيه ترامب وسفيره السابق لدى "إسرائيل" المقترحات السياسية التي يتبناها اليمين المتطرف في "إسرائيل"؛ لكنالنشطاء الأمريكيين يقولون إن غضبهم يقع على عاتق الإدارة الحالية.

حتى في الوقت الذي يركز فيه منظمو الحقوق الفلسطينية غضبهم على الرئيس بايدن، فإن المستشارين الذين شكلوا سياسات دونالد جيهترامب في الشرق الأوسط حين كان رئيساً، قاموا بتضخيم الدعوات لطرد الفلسطينيين من غزة وضم "إسرائيل" للضفة الغربية.

تشير هذه الوصفات السياسية، التي عبر عنها صهر ترامب، جاريد كوشنر، وسفيره السابق لدى "إسرائيل"، ديفيد فريدمان، إلى نهجيميني في التعامل مع الصراع "الإسرائيلي" الفلسطيني يتجاوز حتى مقترحات إدارة ترامب غير المتوازنة المؤيدة "لإسرائيل" بخصوصحل الدولتين. كان السيد ترامب متناقضاً بشأن السياسات التي سيتبعها في مقابلة مع صحيفة "إسرائيلية" محافظة.

لكنه قال إنه سيلتقي بالسيد فريدمان لمناقشة خطة السفير السابق لضم "إسرائيل" للضفة الغربية.

ومع ذلك، بدلاً من دق أجراس الإنذار، لا يزال بعض المنظمين الفلسطينيين يؤكدون أن السيد بايدن هو التهديد الحقيقي، وأن خطاب منافسهالجمهوري لا يمكن مقارنته بالسياسات التي يقولون إنها أدت بالفعل إلى مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين.

قال عابد أيوب، المدير التنفيذي الوطني للجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز، التي كانت تنظم الناخبين العرب الأمريكيين والتقدميين فيميشيغان: "إن الخوف من ولاية ترامب الثانية لم يعد له صدى".

وأشار السيد أيوب إلى أنه إذا أعيد انتخاب السيد ترامب لأن النشطاء يتجنبون السيد بايدن، فقد يضطر الحزب الديمقراطي إلى إعادةالنظر في موقفه من "إسرائيل".

صبّ منظمو حقوق الفلسطينيين غضبهم على إدارة بايدن، حتى في الوقت الذي دعا فيه أشخاص مقربون من ترامب إلى طرد الفلسطينيينمن غزة.

أثارت الأفكار التي عبر عنها السيد فريدمان والسيد كوشنر الدهشة. في منتدى في جامعة هارفارد لفت انتباهاً واسع النطاق لأول مرةالأسبوع الماضي، قال السيد كوشنر، وهو المتعهد الذي سعى بنشاط إلى إبرام صفقات عقارية في الخارج من خلال الاتصالات التيأجراها عندما كان يضع السياسة في البيت الأبيض، إن "ممتلكات الواجهة البحرية في غزة يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة". واقترح كذلك"إخراج" الفلسطينيين من المنطقة المحاصرة.

قال السيد كوشنر: "إنه وضع مؤسف إلى حد ما هناك، لكن من وجهة نظر إسرائيل سأبذل قصارى جهدي لنقل الناس ثم انظف الأمر". وقال إنه يمكن نقل المدنيين الفلسطينيين إلى صحراء النقب في جنوب "إسرائيل" القاحل.

وبدا أن السيد فريدمان يردد دعوة السيد كوشنر إلى عمليات الطرد خلال عطلة نهاية الأسبوع حين انتقد نائبة الرئيس كامالا هاريس علىوسائل التواصل الاجتماعي لقولها إن ما يصل إلى 1.5 مليون فلسطيني لجأوا إلى مدينة رفح جنوب قطاع غزة ليس لديهم مكان آخريذهبون إليه، إذا هاجمت إسرائيل.

اقترح السيد فريدمان أن المجال متاح الفلسطينيين في غزة دائمًا للهجرة.

كتب فريدمان: "لقد درست الخرائط وخلصت إلى أن الناس في رفح ليس لديهم مكان يذهبون إليه.. لابد أنها كانت خريطة صغيرة جدًا، ومنالواضح أنها أهملت مصر والدول العربية الأخرى".

وفي وقت لاحق، رداً على تنديدات نشطاء حقوق الإنسان الفلسطينيين، كتب السيد فريدمان أنه كان "يدافع عن إبعاد المدنيين مؤقتاً عنالأذى أثناء الحرب".

وقال فريدمان على وسائل التواصل الاجتماعي: "يبدو

أنك تفضل أن يعانون حتى تتمكن من الحفاظ على روايتك المناهضة لإسرائيل".

في هذه الأثناء، كان السيد فريدمان يدفع بخطة مستقبل يهودا والسامرة، مستخدمًا المصطلحات التوراتية للضفة الغربية، للتأكيد على مايقول إنه حق "إسرائيل" في ضم المنطقة، التي من المفترض في ظل السياسة الأمريكية طويلة الأمد أن تشكل نصيب الأسد من أراضيدولة فلسطينية ذات سيادة في نهاية المطاف. تخضع الضفة الغربية للاحتلال العسكري منذ العام 1967.

أثناء عرض خطته الشهر الماضي في مؤتمر المذيعين الدينيين الوطنيين في ناشفيل، وصف فريدمان مساعي بايدن الجديدة لحل الدولتين - وجود "إسرائيل" وفلسطين جنبًا إلى جنب - بأنها "رسالة ميتة".

وفي مقابلة السيد ترامب مع الصحيفة اليمينية، إسرائيل هيوم، لم يتبن أيًا من الوصفتين، لكنه قال إنه سيجتمع مع السيد فريدمان لمناقشةخطة الضم الخاصة به.

وقال جاريد كوشنر، صهر ترامب، الشهر الماضي إن "ممتلكات الواجهة البحرية في غزة يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة".

لقد استجابت حملة بايدن والبيت الأبيض بحذر بشأن القضايا الحساسة المتعلقة باستمرار "إسرائيل" في الحرب في غزة وما قد يتبعها. أكد مساعدون في البيت الأبيض أن الرئيس رفض أي تهجير قسري للفلسطينيين من غزة، وإعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية في القطاع،و"تقليص" حدود غزة. وقالوا إنه سيواصل الضغط من أجل السيادة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

قالت لورين هيت، المتحدثة باسم الحملة، في بيان: "الرئيس بايدن يشارك هدف إنهاء العنف وإحلال السلام العادل والدائم في الشرقالأوسط".

وأشارت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم حملة ترامب، إلى أن المرشح الرئاسي الجمهوري المفترض لم يكن ينوي الإشارة إلى أي تغيير فيالسياسة من خلال تصريحاته لصحيفة "يسرائيل هيوم"، التي حث فيها "إسرائيل" على "إنهاء حربها" ثم السعي إلى تحقيق شكل منأشكال السلام.

وقالت السيدة ليفيت في بيان: "إنه يدعم بالكامل حق "إسرائيل" في الدفاع عن نفسها والقضاء على التهديد الإرهابي". وأضافت أنه يعتقدأيضًا أن مصالح "إسرائيل" ستتحقق على أفضل وجه من خلال استكمال هذه المهمة في أسرع وقت وبشكل حاسم وإنساني قدر الإمكانحتى تتمكن المنطقة من العودة إلى السلام والاستقرار.

كانت النبرة العامة لمقابلة ترامب مع صحيفة "يسرائيل هيوم" مشوشة ومتناقضة. فبالإضافة إلى دعوته إسرائيل إلى "إنجاز المهمة" فيغزة، بدا أيضًا أنه ينتقد جهود الدعاية الإسرائيلية. وقال: "كل ليلة، كنت أشاهد المباني وهي تنهار على الناس"، مشيراً إلى أنه ما كانينبغي نشر مثل هذه الصور.

لم تغب مثل هذه التناقضات عن أذهان الناشطين الفلسطينيين. قال طارق خليل، عضو مجلس إدارة منظمة مسلمون أميركيون من أجلفلسطين: "قال إن على إسرائيل أن تكون حذرة لأنها تخسر الدعم الدبلوماسي، وليس لأنها تقتل الفلسطينيين".

لكن الناشطين المشاركين في الحملة الشاملة لإلغاء الدعم العسكري الأمريكي لحكومة رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو قالواإنهم لن يتم دفعهم إلى دعم إعادة انتخاب بايدن بسبب خطاب السيد ترامب.

قال وليد شهيد، الذي كان ينسق الاتصالات لنشطاء حقوق الفلسطينيين: "من الجدير بالذكر أنه حتى ترامب، أقوى حليف لنتنياهو فيالعالم، يعتقد أن "إسرائيل" تخسر الرأي العام العالمي والأمريكي. على الجبهة الانتخابية، يواجه بايدن المزيد من التدقيق من الناخبين فيغزة لأنه كان الرئيس الذي زوّد حرباً مروعة بالأسلحة، حتى لو كان ترامب سيفعل الشيء نفسه".

وكان السيد خليل أكثر وضوحاً بشأن ازدواجيته تجاه السيد ترامب، حيث قال: "لمجرد أن خطابه أكثر تطرفاً لا يعني أنه سيكون أسوأ. ماقاله ترامب قبيح، لكن بايدن هو من يسمح بارتكاب إبادة جماعية".

مثل السيد أيوب، قال السيد خليل إن صياغة السيد بايدن المتكررة – بأن الانتخابات في تشرين الثاني/نوفمبر ستكون اختيارًا بينمرشحين، وليس استفتاء – لن تنجح مع الناخبين الأمريكيين العرب وحلفائهم من بين التقدميين الشباب.

قال السيد خليل: "لا يمكنك استخدام المعارضة للتقليل من شأن ما قمت به".

بالنسبة للسيد بايدن، الذي يناضل من أجل الحصول على الأصوات، خاصة في ساحة المعركة الحاسمة في ميشيغان، التي تضم عددًاكبيرًا من السكان العرب الأمريكيين، فإن مثل هذه المشاعر تعد أخبارًا سيئة تمامًا. يبدو أن قراره الذي اتخذه يوم الاثنين بالسماح لمجلسالأمن التابع للأمم المتحدة بالموافقة على دعوة ملزمة لوقف إطلاق النار في غزة لم يفعل شيئا للتأثير على معارضيه.

وصف السيد أيوب امتناع إدارة بايدن عن التصويت بأنه "تغيير واضح في السياسة".

وأضاف: "لكن في الوقت نفسه، ما زالوا يرسلون الأسلحة، وما زالوا يقدمون التمويل، وما زالوا يفعلون الكثير من الأشياء التي تساهم" فيالمذبحة.

كما ناقش مسؤولو البيت الأبيض يوم الثلاثاء الخطوات التي اتخذتها الإدارة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك الضغط علىالحكومتين "الإسرائيلية" والمصرية لفتح المعابر الحدودية والإجبار على استئناف شحنات الوقود إلى القطاع.

ولكن أياً من ذلك لم يكن مقنعاً بينما تواصل "إسرائيل" حملتها العسكرية لتدمير حماس، المسؤولة عن مقتل نحو 1200 "إسرائيلي" فيالسابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وقال السيد أيوب إن السيد ترامب والسيد بايدن "ليسا الخيارين الوحيدين، ولا يقع على عاتق نشطاء حقوق الفلسطينيين ونشطاء السلاماتخاذ أحد هذين الخيارين. إذا كانت النتيجة الثانوية لاختيارنا هي إدارة ترامب أخرى، فيجب على الديمقراطيين أن ينظروا إلى ما فعلوهفي الانتخابات المقبلة".

------------------

العنوان الأصلي: Trump Advisers Talk of Palestinian Expulsions, but Activists Focus on Biden

الكاتب: Jonathan Weisman

المصدر: The New York Times

التاريخ: 28 آذار / مارس 2024