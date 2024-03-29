إعلام إسرائيلي: غالانت تلقى عباراتٍ قاسية في واشنطن.. ونتنياهو مُكبّل

فلسطين اليوم

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأنّ إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن خلصت إلى أنّ رئيس وزراء كيانالاحتلال بنيامين نتنياهو "مُكبّل إدارياً أو لا يُريد القيام بما هو مطلوب".

وكشفت الصحيفة أنّ وزير الأمن في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت تلقّى خلال اجتماعاته في واشنطن عباراتٍ قاسية تجاه"إسرائيل".

وقالت الصحيفة إنّ "واشنطن فقدت الثقة بقُدرة نتنياهو على قيادة عملية مُعقدّة في رفح، تبدأ بإجلاء مئات آلاف اللاجئين الفلسطينيين".

ولفتت إلى أنّ "إسرائيل" التي تفشل في إدخال 50 شاحنة غذاء إلى شمالي قطاع غزّة "لن تستطيع إجلاء وإيواء نحو مليون شخص".

وقبل أيام، صرّحت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، بأنّ صبر بايدن "بدأ ينفد من تصرّفات نتنياهو والمتطرفين في حكومته"، مشيرةًإلى وجود "عواقب لعملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في رفح".

وفي وقتٍ سابق، نقلت شبكة "أن بي سي" الأميركية، عن مسؤولين أميركيين، أنّ بايدن "يُحاول تكثيف ضغوطه على إسرائيل لإدخال مزيدمن المساعدات إلى قطاع غزّة والحد من شدّة الهجمات العسكرية"، لكنّه "لم يصل إلى حد قطع شحنات الأسلحة إليها".

وأظهرت وثيقة داخلية لوزارة الخارجية الأميركية، كشفتها شبكة الإذاعة الأميركية "NPR"، أن إدارة بايدن قلقة من أن "إسرائيل" ترتكب"خطأ استراتيجياً كبيراً" في حرب غزة.

يأتي ذلك في وقتٍ عبّرت وسائل إعلام إسرائيلية عن "خشيتها من المواجهات التي يخوضها نتنياهو مع كبار المسؤولين الأميركيين"، وسطتخوف من "تقليص واشنطن المساعدات الأمنية والعسكرية"، الأمر الذي يعرض "إسرائيل" للخطر.