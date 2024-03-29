عائلة الإعلامي الفلسطيني الإفرنجي تناشد للكشف عن مصير نجلها

فلسطين اليوم

ناشدت عائلة الإعلامي الفلسطيني في غزة عماد الإفرنجي المؤسسات الصحفية والدولية الضغط على دولة الاحتلال للكشف عن مصير نجلها الذي اختطف من منزله قرب مجمع الشفاء الطبي قبل أكثر من ١٠ أيام.

وقال مصعب الإفرنجي الابن البكر للإعلامي عماد إأن والده اعتقل الاثنين قبل الماضي من منزله شمال مجمع الشفاء الطبي، بعد حرقه ومصادرة كل ما فيه وترحيل عائلته إلى جنوب قطاع غزة.

أضاف يقول "مرت 10 أيام على فقدان الاتصال بوالدي بعد عملية إجرامية مفاجئة للاحتلال الإسرائيلي في محيط مشفى الشفاء بغزة".

وتابع "نجهل مصير والدي، ولا نَعلم حتى معلومة واحدة، وندعو الجميع سواء الاتحاد الدولي للصحفيين أو اتحاد الصحفيين العرب أو المؤسسات المعنية بالصحفيين لتكثيف الجهود لمتابعة قضية والدي، والسعي الحثيث لطمأنتنا عليه وهي أبسط الحقوق".

ويشار إلى أن الإفرنجي (55 عاما) يعمل في الصحافة منذ عام 1988، وكان أول مراسل لوكالة "قدس برس" للأنباء الدولية منذ تأسيسها عام ١٩٩٠ وحتى العام ١٩٩٥؛ ثم عمل مراسلا لعدة صحف عربية أبرزها "القدس" المقدسية و"النهار" و"كل العرب" وكان مديرا لمكتب "الوطن" للصحافة ومديرا لفضائية "القدس" ويحمل شهادة الماجستير في الإعلام.

ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة، قُتل أكثر من 122 صحفيًا وعاملاً في وسائل الإعلام في غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى نهاية شباط/فبراير الماضي، وأصيب آخرون كثيرون بجروح.

واحتجزت القوات الإسرائيلية عشرات الصحفيين الفلسطينيين في كل من غزة والضفة الغربية، حيث ازدادت المضايقات وعمليات الترهيب والاعتداء على الصحفيين منذ بدء العدوان على غزة.