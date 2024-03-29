أكاديمية هولندية تنفّذ إضرابًا عن الطعام تضامنًا مع غزة

فلسطين اليوم

نفّذت البروفيسورة الهولندية والأكاديمية في مجال المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار في المعهد الدولي للبحوث الاجتماعية بجامعة إيراسموس، ثيا هيلهورست، إضرابًا عن الطعام أمام برلمان بلادها لمدة 5 أيام.

وقررت هيلهورست، تنفيذ ما أسمته "وقفة صيام من أجل غزة"، للفت الانتباه إلى الهجمات الإسرائيلية على غزة والمجاعة فيها.

وقالت في مقابلة صحفية: "بينما كانت حياتي تسير بشكل طبيعي، أصبح من الصعب بشكل متزايد بالنسبة لي أن أشاهد الأحداث في غزة"، مضيفة "إسرائيل هي المسؤولة الوحيدة عن الجوع، والوفيات المرتبطة بالمجاعة في غزة".

وأوضحت هيلهورست، أنها "توقفت عن الأكل من يوم الإثنين الماضي إلى يوم الجمعة؛ لرفع مستوى الوعي حول الجوع في غزة".

وأشارت إلى شعورها بخيبة أمل بسبب استقبال الحكومة الهولندية الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في البلاد في مثل هذه الظروف، لافتة إلى أنها "واجهت صعوبة في مواصلة حياتها الروتينية، ولهذا السبب، خطر في بالها القيام بالإضراب عن الطعام من أجل غزة".

وأردفت، "في الواقع، لقد بدأت هذا العمل بمفردي، لكني تلقيت الكثير من الدعم من زملائي منذ البداية. يأتي بعض الناس إلى جانبي للاحتجاج لمدة ساعة لدعمي، أعتقد أنه من المميز جدًا أن نكون هنا، إنه عمل سلمي، يجذب الأشخاص الذين تلهمهم هذه الفكرة لأننا جميعًا نشعر بالعجز".

وتواصل "إسرائيل" حرب الإبادة الجماعية على غزة، رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، الاثنين الماضي، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

يشار إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 32552 شهيدًا و74980 إصابة معظمهم أطفال ونساء، منذ السابع من أكتوبر الماضي.