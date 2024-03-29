الإعلام الحكومي: 17 شهيدًا في مجزرتين للاحتلال شرق مدينة غزة

فلسطين اليوم

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الجمعة، إن جيش الاحتلال ارتكب مجزرة بقصف قوة شرطية، واغتال أحد ضباطها في مجزرتين منفصلتين راح ضحيتهما 17 شهيداً.

وأوضح المكتب الإعلامي، في تصريح صحفي، أن جيش الاحتلال قصف قوة شرطية من شرطة تأمين المساعدات كانت ضمن عملها المدني الإنساني في نادي الشجاعية الرياضي، ما أدى إلى استشهاد 10 أفراد من الشرطة ومواطنين، بينهم سيدة.

وفي جريمة أخرى، اغتال جيش الاحتلال أحد ضباط الشرطة الفلسطينية على دوار السنافور بحي الشجاعية، ما أدى إلى استشهاده مع أفراد من عائلته وعدد من المارة، بواقع 7 شهداء.

ودان المكتب الإعلامي الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال واستهدافاته المتواصلة بحق القوى الشرطية المدنية التي تقدم خدمات إنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني، كما دان التماهي والاصطفاف الأمريكي وبعض دول أوروبا والغرب مع الاحتلال في هذه الجرائم، وانخراطهم في جريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين والأطفال والنساء.

وحمّل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المستمرة بحق القوى الشرطية ومقدمي المساعدات للمدنيين وللأطفال وللنساء.

وطالب المنظمات والهيئات الدولية ودول العالم الحر بإدانة جرائم الاحتلال ضد الإنسانية والمخالفة للقانون الدولي والتي يرتكبها في قطاع غزة، وطالبهم بممارسة الضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية، ووقف حرب التجويع، ووقف المجازر بحق الشعب الفلسطيني، خاصة ضد المدنيين والأطفال والنساء.