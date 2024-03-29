مسيرة حاشدة في مدينة مشهد الإيرانية تضامنا مع الشعب الفلسطيني

فلسطين اليوم

انطلقت مسيرات حاشدة في مدينة مشهد الإيرانية، صباح اليوم الجمعة، دعماً للمقاومة الفلسطينية في غزة وتنديداً بجرائم الاحتلال.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، ورددوا شعارات تدعو إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكلٍ فوري وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية.

كذلك، ندّد المشاركون في المسيرة بالصمت الدولي وتقاعس المنظمات الدولية حيال ما يجري في غزة من جرائم اسرائيلية، مؤكدين أن الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الأوروبية شركاء مع "جيش" الاحتلال في المجازر التي ارتكبها بحق الفلسطينيين خلال الأشهر الماضية.