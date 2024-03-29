مسيرات ووقفات حاشدة في الأردن تنديدا بالعدوان المتواصل على غزة

فلسطين اليوم

شارك آلاف الأردنيين في محافظات المملكة كافة، للجمعة الـ25 على التوالي، في مسيرات ووقفات، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وانطلقت مسيرة حاشدة من أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة عمان، بمشاركة مختلف أطياف المجتمع الأردني، دعما للشعب الفلسطيني.

وندد المشاركون في المسيرات والوقفات، بجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مطالبين المجتمع الدولي بالتحرك لوقف العدوان.

ورفع المشاركون أعلام الأردن وفلسطين ولافتات تعبّر عن مدى وحدة الدم والتآخي والتلاحم التاريخي بين الشعبين الفلسطيني والأردني، وتندد بالعدوان الذي يستهدف الأطفال والنساء والشيوخ ودور العبادة والمدارس والمستشفيات، وتطالب بوقف حرب الإبادة والتجويع.