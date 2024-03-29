الصحة بغزة: 71 شهيدًا و112 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

فلسطين اليوم

قالت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، إن جيش الاحتلال ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 71 شهيدًا و112 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة، في تقريرها الإحصائي اليومي، إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأعلنت الصحة ارتفاع حصيلة العدوان إلى 32623 شهيدًا و75092 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.