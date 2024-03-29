للجمعة الثالثة من رمضان.. الاحتلال يعيق دخول سكّان الضفة إلى القدس

فلسطين اليوم

للجمعة الثالثة بشهر رمضان الجاري، تستمرّ سلطات الاحتلال الإسرائيليّ بفرض قيود على وصول أهالي الضفة الغربية إلى مدينة القدس المحتلة، لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

وأفاد شهود عيان بأن جيش الاحتلال عزّز قواته عند الحواجز المؤدية إلى مدينة القدس، ودقّق في هويات الأهالي، ورفض دخول بعضهم.

وشهد معبر قلنديا شمال القدس، وحاجز "300" جنوبي المدينة، حركة نشطة على بوابات الدخول من الضفة باتجاه القدس.

وقبل رمضان أصدرت سلطات الاحتلال قرارا بشأن تقييد دخول سكان الضفة الغربية للقدس، لأداء صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى. وبموجب القرار، تتيح شلطات الاحتلال للنساء بدخول القدس لمن تزيد أعمارهن عن 50 عاما ويحملن تصاريح خاصة، والأطفال الذكور حتى 10 سنوات، والرجال فوق 55 عاما، شرط الحصول على تصريح صلاة.