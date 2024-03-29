شهيد بقصف مسيرة إسرائيلية سيارة في "البازورية" جنوب لبنان

فلسطين اليوم

قصفت مسيرة إسرائيلية "حربية"، صباح اليوم الجمعة، مركبة مدنية لبنانية ي قرية البازورية، جنوبي لبنان، ما أدى إلى اارتقاء شهيد واحد على الأقل.

وقالت مصادر لبنانية طبية إن شخصًا استشهد باستهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة في بلدة البازورية؛ دون الكشف عن هويته.

من جانبها، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن "الاغتيال" في منطقة البازورية هو لناشط بارز في حزب الله اللبناني. موضحة: "زاد الجيش الإسرائيلي من الضغط في لبنان".

وقالت الصحيفة العبرية، إنه ومنذ بداية الأسبوع اغتال الاحتلال الإسرائيلي 32 عنصرًا من عناصر حزب الله وفصائل أخرى في لبنان.