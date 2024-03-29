في اليوم الـ175 للعدوان.. مجازر جديدة بحق الأطفال والمدنيين في قطاع غزة

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مجازر متتالية، لليوم الـ 175 على التوالي، بشن سلسلة غارات جوية، و بالقصف المدفعي، والأحزمة النارية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مخلفا عشرات الشهداء والإصابات ودمارا واسعا في الممتلكات.

وبحسب مصادر إعلامية، وصل 8 شهداء، وأشلاء شهداء لم يتم التعرف عليهم، إضافةً إلى عدد من الإصابات، إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد قصف الاحتلال منزلاً لعائلة موسى في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وتحدث الدفاع المدني في شمال قطاع غزة، عن مئات الشهداء في محيط مجمع الشفاء الطبي.

وارتقى عدد من الشهداء ووقع إصابات في صفوف الأطفال، جراء غارة للاحتلال على حي الزيتون شرقي غزة.

وتعرض شمالي غزة لسلسلة انفجارات ضخمة جراء القصف المدفعي والطيران الحربي الإسرائيلي، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف على حي الرمال غربي غزة.

وفي مدينة خان يونس، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي محيط بلدة القرارة شمالي المدينة، بالتزامن مع استهداف غارات إسرائيلية مناطق متفرقة هناك.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد 12 مواطنا وإصابة آخرين في قصف طيران الاحتلال منزلا لعائلة معمر جنوب خان يونس، جنوب القطاع.

وفي رفح، تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال عدد من الشهداء، من بينهم أطفال ونقل عدد من المصابين، وإنقاذ امرأة على قيد الحياة، من منزل عائلة "معمر" في حي النصر شمالي شرقي رفح، نتيجة استهداف طائرات الاحتلال الاسرائيلي للمنزل الليلة.