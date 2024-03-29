جنوب إفريقيا ترحب بقرار محكمة العدل الجديد بشأن غزة

فلسطين اليوم

رحبت جنوب إفريقيا بقرار محكمة العدل الدولية الجديد الذي يأمر "إسرائيل" باتخاذ كل لتدابير الضرورية والفعالة دون تأخير لضمان توفير المساعدات الإنسانية اللازمة لقطاع غزة.

وقالت رئاسة جنوب إفريقيا في بيان الخميس: "نرحب بالأوامر القضائية الإضافية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية".

وأوضحت أن هذه الإجراءات المؤقتة تكمل ما تم اتخاذه في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وتطلب من "إسرائيل" الامتناع عن ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة.

وفي وقت سابق الخميس، أمرت محكمة العدل "إسرائيل" باتخاذ كل التدابير الضرورية والفعالة دون تأخير لضمان توفير المساعدات الإنسانية اللازمة لقطاع غزة.

وطالبت المحكمة جيش الاحتلال في قرارها الجديد، بعدم انتهاك حقوق الفلسطينيين المحمية بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، بما في ذلك عدم عرقلة تسليم المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في غزة.

وفي 6 مارس/ آذار الجاري، طالبت جنوب إفريقيا محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات طارئة إضافية ضد "إسرائيل" بسبب "المجاعة الواسعة النطاق" التي نتجت عن حربها الشرسة على قطاع غزة.