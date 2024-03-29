شهداء وإصابات في عدوان إسرائيلي على حلب في سوريا

فلسطين اليوم

استشهد وأُصيب عددٌ من المدنيين والعسكريين، فجر اليوم الجمعة، جرّاء عدوانٍ إسرائيلي استهدف عدداً من النقاط في ريف مدينة حلب في سوريا.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية عن وقوع اعتداءٍ جوي إسرائيلي من اتجاه أثريا جنوبي شرقي محافظة حلب، حوالى الساعة 1:45 بعد منتصف الليل، مستهدفاً عدداً من النقاط في ريف حلب شمالي سوريا.

وأكّدت أنّ العدوان أدّى إلى استشهاد وجرح عددٍ من المدنيين والعسكريين، ووقوع خسائر مادية في الممتلكات العامة والخاصة.

وأفاد مصدران أمنيان لوكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، بأنّ العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مدينة حلب في شمالي سوريا أدّى إلى استشهاد 38 شخصاً، بينهم 5 في حزب الله.