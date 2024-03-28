تحريض ألماني ضد "مؤتمر فلسطين" في برلين: تضييقات على الأنشطة المناهضة للاحتلال

فلسطين اليوم

شنّت عدد من الصحف الألمانيّة وسياسيون هجومًا على "مؤتمر فلسطين" الذي سيُعقد في برلين الشهر القادم، معتبرين المؤتمر والمنظمين "معادين لإسرائيل وللسامية"، في ظل تضييقات مستمرة وغير مسبوقة في ألمانيا على أي نشاط سياسي وثقافي يدعو لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، وإنهاء ممارسات إسرائيل الاحتلاليّة، وانتهاكاتها القانون الدولي.

وتحت عنوان "مؤتمر فلسطين. سنحاكمكم"، أُطلق قبل أسابيع دعوة للمشاركة في هذا الحدث الذي يُنّظمه مجموعة من الناشطين السياسيين في ألمانيا من ضمنهم ألمان وفلسطينيون ويهود معادون للصهيونيّة.

وجاء في بيان الدعوة "إن الجرائم المنتهكة للقانون الدولي المتواصلة والمستمرة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق أهلنا في غزة تتطلب تضامننا ومشاركتنا الفعالة من أجل فلسطين".

ويتحدث في المؤتمر عدد من السياسيين والحقوقيين والناشطين منهم يانيس فاروفاكيس وزير المالية اليوناني السابق والمؤسس المشارك لحزب ديم 25، والنائب في البرلمان الأيرلندي ريتشارد بويد باريت عن حزب الشعب، ورئيس منظمة الصوت اليهودي من أجل السلام العادل في الشرق الأوسط فيلاند هوبان، والمحامية الألمانية الفلسطينيّة نادية سمّور، والطبيب الفلسطيني غسان أبو ستة، والمخرج اليهودي المعادي للصهيونية درور ديان، والمؤرخ الفلسطيني سلمان أبو ستة وغيرهم.

وأشار البيان المنشور في موقع المؤتمر، إلى أنه منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 "قتل القصف الإسرائيلي العشوائي أكثر من 26 ألف إنسان في غزة، وشرد أكثر من 1.9 مليون مدني، ودمر البنية التحتية الطبية بشكل كامل. لم يعد بإمكان الرأي العام الألماني أن يبقى صامتاً".