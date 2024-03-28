الاحتلال يجري مناورة عسكرية على الجبهة الشمالية

فلسطين اليوم

أجرى الجيش الإسرائيلي، الخميس، مناورة عسكرية لاختبار مدى استعداد قواته وأجهزته لنشوب حرب شاملة على الجبهة الشمالية، وفق إعلام عبري.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إنّ المناورة "نفذت بشكل مفاجئ حيث إن الهدف منها تعزيز جاهزية الجيش الإسرائيلي، لمختلف السيناريوهات على الجبهة الشمالية" (مع لبنان). وأضافت أن المناورة "متعددة الأسلحة" وأجريت من خلال شعبة العمليات في الجيش.

ووفقاً لهيئة البث، شمل التدريب القيادات والأجنحة العسكرية، وكذلك هيئة الأركان العامة.

ونظم الجيش الإسرائيلي تلك المناورة المفاجئة، على خلفية تصاعد المواجهات مع "حزب الله"، فضلاً عن شكوى الجنود الذين يخدمون في شمال البلاد، من قلة الحماية المتوفرة لهم عند إطلاق النار من لبنان، وفق المصدر ذاته.

والأربعاء، ألمح الجيش الإسرائيلي، إلى أن التوصل لصفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس"، قد يؤدي إلى اتفاق مع لبنان أيضاً، حسبما نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية.